Число погибших в кемеровском доме престарелых выросло до 20

Число жертв резонансного ЧП продолжает расти Фото: скриншот

В МЧС России официально сообщили о том, что число жертв пожара в кемеровском нелегальном доме престарелых выросло до 20. Информацию об этом официально распространила пресс-служба федерального ведомства.

Также известно о двух пострадавших в результате данного резонансного ЧП, сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии, кемеровские медики оказывают им всю необходимую помощь (при этом, по некоторым данным, существует серьезная угроза жизни пострадавших при пожаре в доме престарелых).

На месте случившегося в настоящее время идут работы по разбору завалов. Спасатели не исключают, что под завалами могут быть обнаружены живые люди или тела жертв трагедии.

Сам пожар к настоящему моменту уже полностью ликвидирован.

Ранее прокуратура уже начала проверку в связи с произошедшим, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пожара в кемеровском нелегальном доме престарелых.