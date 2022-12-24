Владимир Зеленский не хочет мирного урегулирования конфликта, считают американские издания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего недавнего визита в Соединенные Штаты пытался убедить американских конгрессменов и президента США Джо Байдена в возможности абсолютной победы над Россией. Об этом сообщает американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на собственные анонимные информированные источники.

«Зеленский использовал короткие встречи с Байденом и законодателями, пытаясь доказать, что Украина способна целиком одержать победу в войне», — говорится в статье. Однако уточняется, что должностные лица в частном порядке усомнились в вероятности такого варианта.

Ранее российские власти неоднократно говорили о готовности к прямым политическими и дипломатическим переговорам с Киевом ради урегулирования конфликта и завершения боевых действий.

Однако, как подчеркивали в российском министерстве иностранных дел, идея о мирном соглашении совсем ну устраивала Украину. В результате киевские власти начали под любыми предлогами (даже самыми формальными) общаться со своими западными партнерами. После проведения подобных консультаций с дальнейшим выходом на подписание соглашения мирный процесс был практически заморожен по инициативе Украины.