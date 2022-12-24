Пленный украинский военный рассказал о расстреле «азовцами»* жителей Мариуполя из танка

Боевики группировки «Азов»* во время боев за Мариуполь расстреливали мирных жителей города из танка. Об этом заявил пленный украинский военный Вячеслав Андреев, указав, что все происходило на заводе Ильича.

«Сам видел на Ильича, как они с танка стреляли по мирным. Они отъезжали и по пятым этажам обстреливали. А потом пускали слух, что это Россия», - приводит слова военнопленного агентство ТАСС.

Уточняется, что Андреев сам родился в Мариуполе, а в период с 2016 по 2018 год служил командиром автомобильного отделения 93-й бригады украинской армии. По его словам, служить он пошел из-за денег.

Напомним, ранее появилось сообщение, что боец «Азова»* расстрелял мирных жителей у школы в Мариуполе. Согласно приведенной информации, он убил прохожего тремя выстрелами в живот и грудь.

*Признана террористической и запрещена в РФ