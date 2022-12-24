Минобороны РФ назвало высокопоставленных участников военно-биологической программы США на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности США на Украине, который подтверждает проведение тренировок и учений с возбудителями особо опасных инфекций. Такое заявление сделал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«Пентагон подверг документ серьезной цензуре, удалив около 80% информации», - отметил генерал в ходе брифинга в субботу, 24 декабря, по итогам 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Кириллов заявил, что среди новых высокопоставленных участников военно-биологической программы на Украине есть бывшие руководители структур Министерства здравоохранения США. По его словам, данные личности имеют отношение к Демократической партии. Как отметил Кириллов, ранее уже были представлены подтверждения участия в данных проектах сына президента США Джо Байдена.

В числе новых членов программы были названы исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О’Тул, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинс, экс-директор DTRA Кеннет Майерс, бывший глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, а также занимавший должность исполнительного директора Мемориального института Battelle, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer.

По словам Кириллова, многие участники подобных программ до сих пор сохраняют статус инкогнито, однако представляют собой ключевых фигурантов проектов.