Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово возросло до 22 человек

В Следственном комитете России сообщили, что обнаружены останки еще двух человек Фото: REUTERS

Следственный комитет России сообщил, что число погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерово достигло 22 человек. Прежде спецслужбы сообщали о гибели 20 человек. СК проинформировал, что найдены останки еще двух.

"Ранее сообщалось, что 24 декабря 2022 года в ночь на субботу в частном помещении, оборудованном под нелегальный дом престарелых в Кемерове, произошел пожар. По последним данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружены останки еще двух человек. Количество погибших увеличилось до 22. Еще шесть пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сайт KP.RU писал, что в частном доме, который сгорел сегодня ночью в Заводском районе Кемерова, размещалась региональная общественная организация "Доброе дело". Об этом сообщили областные власти.

Двухэтажная постройка загорелась 24 декабря примерно в три часа ночи. В результате пожара погибли 20 человек, находившиеся внутри здания. Еще шестеро пострадали, двое из них госпитализированы в кемеровский ожоговый центр. По предварительным данным, трагедия случилась из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.