Губернатор Мурманской области открыл Региональный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»

Фото: gov-murman.ru

В Североморске состоялось торжественное открытие Регионального учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», созданного в Мурманской области по поручению президента России Владимира Путина. В церемонии принял участие губернатор Андрей Чибис.

«Наша страна всегда славилась своими героями, настоящими мужчинами, защитниками Родины. Сегодня защитники-североморцы сражаются за нашу свободу, безопасность в рамках специальной военной операции. И делают это достойно, отдавая себя своей службе, Родине, делу. Ребята, желаю вам успехов, удачи, быть достойными сынами Отечества, настоящими деятельными чемпионами, мужчинами!», – сказал губернатор.

Командующий Северным Флотом Герой России Александр Моисеев в своем выступлении отметил, что служить Отечеству – основная миссия любого мужчины. По его убеждению, быть патриотом, быть преданным своей Родине, быть в готовности защитить свое Отечество – это нормальная позиция гражданина.

«Я горжусь тем, что моя жизнь связана с защитой Отечества. Я убежден, что именно вы – будущее России, и что многие, стоящие в строю, отдадут свою жизнь этой деятельности – многие из вас станут офицерами, многие будут служить государству в других сферах. Хотел бы вам пожелать, чтобы каждый из вас реализовал все свои планы. Центр – это площадка для общения со сверстниками, получения знаний, навыков, которые несомненно пригодятся в жизни. Желаю вам всего самого лучшего, а центру – развития», – сказал Александр Моисеев.

«Авангард» начал работать на базе Североморского кадетского корпуса. 19 декабря здесь открылась первая военно-патриотическая смена. 20 десятиклассников из Кадетской школы города Мурманска в течение пяти дней проходили теоретическую подготовку. Изучали тактику, первую доврачебную помощь, общевоинские уставы, основы химической, радиационной и биологической защиты. Практические занятия проводились в оборудованных спортивных залах, тире для стрельбы из пневматического оружия, на строевом плацу.

В созданном Региональном УМЦ «Авангард» будут проходить военно-патриотические смены по основам военной службы, региональные военно-спортивные игры, слёты, семинары, такие как «Победа», «Зарница», «Арктический щит России», «Курс молодого бойца». Участвовать в них будут обучающиеся Мурманской области в возрасте от 10 до 17 лет, в том числе и девочки.

«Очень важно, что в этом центре будут проходить подготовку ребята из других школ Мурманской области. Мы продолжим оснащать «Авангард», приводить в порядок сам Североморский кадетский корпус и территорию, чтобы ребята находились в комфортной атмосфере. Полученные здесь необходимые навыки помогут и в обычной гражданской жизни, и в военной службе, если она будет выбрана», – подчеркнул Андрей Чибис.