Губернатор Андрей Чибис лично поблагодарил Героя России Михаила Попова за службу

Фото: gov-murman.ru

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично поблагодарил Героя России Михаила Попова за службу. Встреча, на которой также присутствовала семья майора, состоялась сегодня в региональном правительстве.

«Для меня большая честь встретиться с вашей семьей. Муж ваш, Анастасия, настоящий мужчина, которым гордится вся страна, вся Мурманская область. Спасибо вам, Михаил, от каждого из нас!», – сказал при встрече губернатор.

Михаил Попов отметил, что по возвращении в регион к нему приковано внимание многих, звание Героя Российской Федерации – это определённая ответственность. Также подчеркнул, что награды достойны все подчиненные, которые были с ним в самый тяжелый момент, были рядом, помогали и выполняли одну боевую задачу. Кроме того, Михаил Александрович поделился тем, что был очень удивлён новости о присвоении его имени родной школе.

«Я очень сильно удивился, когда мне сообщили такую новость. Большое спасибо учителям и родителям, преподавателям военного училища, потому что каждый из них вложил в меня, считаю, частичку себя, своих знаний», – сказал Михаил Попов.

Напомним, в День героев Отечества, 9 декабря, имя Героя России Михаила Сергеевича Попова присвоено Печенгской школе № 5.

Супруга, Анастасия Попова, рассказала, что встреча дома была очень волнительной и долгожданной, потому что в прошлый раз виделись на вручении награды в августе.

«Ждать дома непросто, но я думаю, там на службе мужу намного тяжелее. Поэтому не унываю. Хорошо, что Новый год мы встретим вместе», – рассказала супруга военного.

Отметим, что в ходе боев в зоне проведения специальной военной операции подразделением капитана Попова уничтожено более 150 человек личного состава ВСУ и наёмников, 2 танка и 4 миномёта противника, а также не допущено своих потерь.

Указом Президента Российской Федерации от 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, майору Попову Михаилу Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».

Награда была вручена 10 августа 2022 года в Москве в Национальном центре управления обороной Российской Федерации министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу.

Михаил Попов в том числе имеет другие государственные награды – медаль Суворова и медаль Жукова.