Не менее 15 человек стали жертвами снежной бури в США Фото: REUTERS

В США не менее 15 человек погибли в результате снежной бури, обрушившейся на несколько штатов.

По информации телеканала CNN, жертвами непогоды стали жители штатов Огайо, Кентукки, Миссури, Теннесси, Канзас и Нью-Йорк. Основой причиной гибели стали дорожно-транспортные происшествия, вызванные неблагоприятными погодными условиями.

Отмечается, что в округе Эри штата Нью-Йорк два человека умерли, не дождавшись медиков, поскольку те не сумели приехать к ним вовремя из-за сильного снегопада. Кроме того, в связи со снежной бурей были отменены свыше 1,8 тысячи авиарейсов, а без электроснабжения остались более миллиона домохозяйств и предприятий.

Напомним, в феврале прошлого года США накрыл небывалый мороз, который принес с собой сильнейшие снегопады и даже торнадо. Более 200 миллионов человек оказались в зоне разгула стихии. По меньшей мере, 15 человек стали жертвами снежной бури, которая спровоцировала многочисленные аварии на дорогах страны.