NI: Израиль боится поставлять ВСУ систему ПРО «Железный купол» из-за России

National Interest сообщил о том, что Израиль опасается поставлять Украине мощную ПРО «Железный купол» из-за России Фото: REUTERS

Израиль опасается отправлять на Украину мощные тактические системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» из-за опасений перехвата данных технологий российской стороной. Данную информацию уже официально публично подтвердил бывший бригадный генерал Вооруженных сил Израиля Яков Нагель.

«Израиль обоснованно опасается, что, если какие-либо из его систем будут развернуты на Украине, они будут перехвачены Россией на поле боя. Оттуда их практически гарантированно отправят в Иран на анализ», — считает Нагель, слова которого в своем материале приводит американский журнал National Interest.

«Железный купол» — это весьма эффективная тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров[6]. Разработана израильской компанией Rafael. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров.

Первая батарея встала на боевое дежурство еще в марте 2011 года; на июль 2014 года, боевое дежурство несли 9 батарей по всей территории Израиля. К концу 2014 года батареями «Железного купола» успешно сбито 1200 ракет. На сегодняшний день число сбитых данной системой ПРО ракет, согласно неофициально информации, уже достигло десятков тысяч.