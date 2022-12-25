В России разработана модификация высокоточного снаряда «Краснополь» для воздушных носителей

ТАСС В РФ разработали модификацию высокоточного снаряда «Краснополь» для воздушных носителей Фото: Минобороны РФ

В России специалисты создали модификацию корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» для применения с воздушных носителей. Информацию об этом публично распространил глава конструкторского бюро «Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова» (КБП, входит в холдинг «НПО "Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Семен Погорельский.

«Основа - это "Краснополь", есть модификация, которая стреляет из минометов. Есть модификация, которая стреляет с воздушных носителей», — подчеркнул он в эфире Первого канала.

Снаряд «Краснополь» — это корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм. Предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечном участке полёта по лазерной отметке на цели. Для увеличения дальности стрельбы снаряд имеет реактивный двигатель или донный газогенератор. Развитые аэродинамические поверхности обеспечивают планирование к цели, увеличивая дальность и уменьшая ограничения по высоте облачности. Входит в российский комплекс управляемого артиллерийского вооружения, разработанный в тульском КБ Приборостроения.