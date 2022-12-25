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НовостиВ мире24 декабря 2022 23:22

В Египте трибуна стадиона обрушилась во время баскетбольного матча

В результате ЧП пострадали как минимум 27 человек
Александр КИСЛОВ
Инцидент произошел под Каиром

Инцидент произошел под Каиром

Не менее 27 человек получили травмы различной степени при обрушении спортивной трибуны на крытом стадионе в Египте. Инцидент произошел 24 декабря нынешнего года, сообщило министерство здравоохранения Египта.

ЧП случилось в ходе баскетбольного матча на египетском стадионе, расположенном неподалеку от Каира.

На стадионе в момент происшествия проходил баскетбольный матч на суперкубок между каирской командой «Аль-Ахли» и спортсменами из Александрии «Аль-Иттихад», уточняется популярный египетский интернет-портал Ahram Online. Сразу же после обрушения трибуны стадиона игра была прервана.

Известно, что некоторые из пострадавших получили довольно серьезные травмы, сейчас помощь им оказывают египетские медики. При этом в министерстве здравоохранения страны уточняют, что в настоящее время угроза жизни всем пострадавшим в результате данного резонансного ЧП отсутствует.