В Египте трибуна стадиона обрушилась во время баскетбольного матча

Инцидент произошел под Каиром

Не менее 27 человек получили травмы различной степени при обрушении спортивной трибуны на крытом стадионе в Египте. Инцидент произошел 24 декабря нынешнего года, сообщило министерство здравоохранения Египта.

ЧП случилось в ходе баскетбольного матча на египетском стадионе, расположенном неподалеку от Каира.

На стадионе в момент происшествия проходил баскетбольный матч на суперкубок между каирской командой «Аль-Ахли» и спортсменами из Александрии «Аль-Иттихад», уточняется популярный египетский интернет-портал Ahram Online. Сразу же после обрушения трибуны стадиона игра была прервана.

Известно, что некоторые из пострадавших получили довольно серьезные травмы, сейчас помощь им оказывают египетские медики. При этом в министерстве здравоохранения страны уточняют, что в настоящее время угроза жизни всем пострадавшим в результате данного резонансного ЧП отсутствует.