Die Welt: Германия рискует оказаться в зависимости от Катара из-за отказа от российского газа

Германия рискует попасть в зависимость от Катара Фото: REUTERS

Масштабный энергетический кризис на Западе спровоцировал усиление стран Персидского залива. Отказываясь от российского газа, Германия теперь рискует оказаться "во власти Катара", который теперь имеет больше влияния на Европу. Информация об этом опубликована в немецкой прессе.

«Германия, стремящаяся заместить поставки российских энергоресурсов, рискует оказаться во власти Катара, что показывают „угрозы“ эмирата из-за коррупционного скандала в Европарламенте. Маленький эмират откровенно угрожает Европе перекрыть газовый кран», — отмечает влиятельная немецкая газета Die Welt.

Ранее стало известно о том, что власти Германии собираются в самое ближайшее время "максимально сократить зависимость от российского газа". Соответствующее решение принято высшим политическим руководством ФРГ на самом высоком уровне.

В частности, Германия собирается в рамках политики постепенного отказа от российского "голубого топлива" начать подписывать контракты о газовых поставках с другими энергетическими державами (в том числе, с Ближнего Востока). Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее рассказал своим соратникам о том, что немецкие власти уже якобы добились "определенных успехов" в этом направлении.

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