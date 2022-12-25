Король Испании Филипп VI назвал украинский кризис причиной проблем в экономике страны

Испанский король Филипп VI выступил с громким заявлением Фото: REUTERS

Энергетический кризис в Испании был спровоцирован конфликтом вокруг Украины. Такое мнение публично высказал действующий король Филипп VI в своем большом рождественском обращении к нации.

Монарх отметил, что ситуация на Украине, как и последствия пандемии коронавируса, «оказывает глубокое влияние на экономику» королевства. По мнению испанского короля, военный конфликт на Украине спровоцировал энергокризис «с серьезными последствиями для промышленности, торговли и транспорта». Филипп VI отрыто призвал не игнорировать проявившиеся проблемы, а упорно работать над их разрешением. Цитаты из выступления Филиппа VI приводит популярная испанская газета El Pais.

Ранее стало известно о том, что из-за украинского кризиса и введенных Западом жестких антироссийских санкций серьезные проблемы начались не только в Испании, но в экономической сфере всей Европы в целом. Кроме того, Европа оказалась перед лицом масштабного энергокризиса, который, как ожидается, может начаться уже в самое ближайшее время.