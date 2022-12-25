Во Франции удивились обилию предметов роскоши в магазинах РФ

Предметы роскоши по-прежнему можно легко приобрести в РФ, констатируют западные журналисты Фото: из соцсетей

Магазины в России по-прежнему заполнены предметами роскоши, несмотря на введенное Западом эмбарго. Информацию об этом распространила французская радиостанция Radiofrance, подчеркнув, что фактически введенные западными государствами запреты и санкции не работают.

В материале французских журналистов указано, что крупные европейские производители предметов роскоши “бессильны перед многочисленными способами обхода санкций”. В магазинах можно увидеть рекламу товаров из зимней коллекции ведущих западных брендов. Причина их присутствия на российском рынке хороша известна – параллельный импорт, отмечается в статье, опубликованной на официальном сайте радиостанции.

Журналисты Radiofrance также отмечают, что целый ряд западных люксовых брендов лишь заявил об уходе из России, но в действительности не стал прощаться с российским рынком. Некоторые компании формально начали процесс по уходу и России, однако доводить его до конца не торопятся. Кроме того, как подчеркивается в статье французской радиостанции, бренды люксовых товаров в действительности совсем не против продажи своей продукции в РФ в рамках параллельного импорта, однако они всячески стремятся не афишировать это обстоятельство.