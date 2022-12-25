Отравившуюся антидепрессантами дочь солиста "На-На" Политова выписана из больницы

Алена Политова выписана из больницы, где она провела длительное время Фото: из соцсетей

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алену выписали из больницы после отравления таблетками. Информацию об этом распространил «Пятый канал» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Как утверждают источники издания, врачи отделения токсикореанимации боролись за жизнь 22-летней девушки несколько дней: Политову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как девушка приняла большую дозу противоэпилептических препаратов.

Отмечается, что девушка в данный момент уже находится дома.

Несколько дней назад Алене Политовой стало плохо в московской квартире, она потеряла сознание. Уже в больнице ее перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Изначально в соцсетях и СМИ после госпитализации Алены Политовой обсуждались слухи о том, что девушка якобы могла попытаться совершить самоубийства. Однако источники KP.RU данную информацию опровергают, отмечая, что речь идет именно об отравлении антидепрессантами.

По словам источника, Алена Политова довольно долгое время активно принимала психотропы-антидепрессанты - в последнее время жаловалась на перепады настроения. Причиной отравления стал именно прием нескольких таких таблеток.