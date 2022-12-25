Путин заявил о готовности России уничтожить комплексы ПВО Patriot на Украине

Владимир Путин Фото: REUTERS

Вооруженные силы России готовы к уничтожению комплексов противовоздушной обороны Patriot, если они будут поставлены на Украину. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Конечно пощелкаем, 100%", - заверил глава государства, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

При этом российский лидер уточнил, что пока таких систем на вооружении украинской армии не стоит.

Как ранее писал сайт KP.RU, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Украине дополнительную военную помощь на $1,85 млрд, и этот очередной пакет включает поставку систем ПРО Patriot.

Напомним, Владимир Путин сообщил, что ЗРК Patriot схожи с российскими системами С-300, но последние при этом гораздо новее американских.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится ход спецоперации с наступлением нового года