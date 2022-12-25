Путин сказал, что ждет американские ПВО на Украине: "Пощелкаем, сто процентов"

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин уверен, что в случае поставки на Украину американских зенитно-ракетных комплексов Patriot российские войска их "пощелкают".

На этой неделе глава государства уже говорил об этом, но корреспондент "России 1" Павел Зарубин решил убедиться, точно ли Россия "пощелкает" американские средства противовоздушной обороны в Незалежной.

"Продолжается масштабнейшая накачка вооружениями Украины – например, новые американские комплексы ПВО, - заявил Зарубин. - Которые, как вы сказали, мы пощелкаем".

Как и ожидалось, позиция российского лидера в этом вопросе не поменялась. "Конечно пощелкаем, сто процентов", - подчеркнул Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин указал, что российские системы С-300 гораздо новее американских ЗРК Patriot. Он отметил, что "Пэтриоты" являются старыми системами и они не работают так, как наши "С-300".

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