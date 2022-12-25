Глава офиса Зеленского заявил о планах Киева попытаться "вернуть Крым" в 2023 году

Андрей Ермак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев попытается "вернуть Крым" в 2023 году. Соответствующие слова прозвучали в интервью изданию The Guardian.

"Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть территорию", - подчеркнул Ермак.

Отметим, что ранее украинские чиновники неоднократно делали аналогичные заявления, при этом с начала военной спецоперации в состав России по итогам референдумов также вошли Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики.

Например, глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказывал о планах Киева ввести войска в Крым "до конца лета" 2022 года, на что получил ответ от главы республики Сергея Аксенова, что Буданову и другим представителям киевского режима найдется место в камерах крымских СИЗО.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014-го года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение полуострова в состав России. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Крым стал российским окончательно.

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