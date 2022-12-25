Опубликовано видео боевого слаживания танков Т-14 "Армата" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале опубликовал видео боевого слаживания танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 "Армата".

- В прямом эфире "Воскресного Вечера" на телеканале "Россия 1" показал эксклюзивные кадры боевого слаживания танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 Армата. Рассказал о своих впечатлениях от машины, которая на определенных направлениях может и будет определять характер противостояния, - написал он в посте.

По словам Соловьева, там, где проходит боевое слаживание сейчас существенное количество боевых машин, которые работают не только по одиночке, но и совместно.

- И конечно такие машины вызывают чувство эстетичного восхищения ... Это уникальная разработка российских специалистов, не имеющих аналогов за рубежом. Главная отличительная черта - необитаемая башня, экипаж находится в специальной бронированной капсуле, - сказал журналист на видео.

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