В Австрии на горнолыжном курорте Лех Цюрс ищут 10 человек, попавших под лавину

На горнолыжном курорте Лех Цюрс в австрийской федеральной земле Форарльберг идут поиски, предположительно, 10 человек, попавших под лавину, сообщила газета Kronen Zeitung.

Как уточняется, лавина сошла в воскресенье, 25 декабря, во второй половине дня.

По данным издания, один человек найден, он ранен.

Как отмечает газета, поиски продолжаются при помощи прожекторов, в спасательной акции участвуют около 100 человек, специально обученные собаки, а также вертолеты - только из соседнего Тироля задействованы три крылатых машины.

Как писал сайт IRK.KP.RU, 24 декабря 2022 года в Бурятии около поселения Аршан в Тункинском районе сошла лавина - тонны снега спустились с пика "Броненосец". В диспетчерскую службу обратились очевидцы происшествия и заявили, что под снегом могут быть люди. В МЧС Бурятии уточнили, что в результате схода снежных масс пострадала женщина.