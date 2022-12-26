Силовики проверяют информацию о якобы ЧП на аэродроме в Энгельсе

Губернатор Саратова прокомментировал информацию о якобы ЧП на аэродроме в Энгельсе. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Представители силовых структур проверяют сообщения о якобы имевшем место инциденте на аэродроме в Энгельсе, которые появились в сети в ночь на 26 декабря. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам губернатора, угрозы для жителей города нет.

«Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было», - написал Бусаргин в Telegram, добавив, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Губернатор напомнил об ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Напомним, 5 декабря трое военных РФ погибли, еще четверо пострадали в результате атаки Украины по аэродромам в Дягилево в Рязанской области и Энгельсе в Саратовской области. Информацию официально подтвердило министерство обороны РФ.

Минобороны РФ объяснило, что на самом деле произошло на аэродроме Дягилево в Рязани 5 декабря 2022 года. По аэродрому в Дягилево Рязанской области пытались ударить реактивными БПЛА, сказано в сообщении.