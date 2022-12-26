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НовостиПолитика26 декабря 2022 5:43

Трое российских военных погибли на аэродроме "Энгельс" из-за обломков сбитого украинского беспилотника

Средства ПВО сбили украинский беспилотник при подлете к аэродрому "Энгельс"
Владимир РОМАНЕНКО
Трое российских военных погибли на аэродроме "Энгельс" из-за обломков сбитого украинского беспилотника

Трое российских военных погибли на аэродроме "Энгельс" из-за обломков сбитого украинского беспилотника

Фото: REUTERS

Минобороны РФ отчитались о сбитом ПВО беспилотнике Украины в Саратовской области над аэродромом "Энгельс". В результате падения обломков БЛА погибли трое военных, получив смертельные ранения.

"Средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения", - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 26 декабря 2022 года ночью, в 01:35 по Москве. Авиационная техника не пострадала.

Напомним, запущенные украинской стороной по российским аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" беспилотники были перехвачены средствами ПВО. Об этом 5 декабря сообщили в Минобороны РФ.

В этот же день в Министерстве обороны России сообщили, что трое российских военных погибли и еще четверо получили ранения в результате атаки украинской стороны по российским аэродромам "Дягилево" и "Энгельс".