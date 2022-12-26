В России исключили "возвращение" Крыма Украине Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Новиков считает, что у Киева нет четкого плана по "возвращению" российского Крыма.

По его мнению, подобные заявления о полуострове следует воспринимать как часть информационной войны. Об этом пишет Lenta.ru.

- Похоже, что те, кто заявляет о таких планах, - не более чем участники информационной войны. Кто-то просто посчитал, что такие слова важны для того, чтобы подбодрить население, - сказал чиновник.

Также Новиков исключил "возвращение" Крыма Украине, он считает, что это невозможно.

- Вернуть Крым для Украины невозможно ни военным путем, ни путем дипломатии, - заявил парламентарий.

Ранее ФАН писал, что Запад не поддерживает стремление президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым под контроль Киева. К такому выводу в статье для Guardian пришел обозреватель Патрик Винтур. Подобные действия в Европе и США считают опасными.

Также Life.ru сообщал, что глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что планам властей Киева по захвату Крыма не суждено сбыться. Он назвал такие заявления "агрессивным сумасшедшим трёпом".