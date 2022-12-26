Зеленский назначил сексолога Олесю Илащук послом Украины в Болгарии Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олесю Илащук на пост посла в Болгарии. На сайте главы государства обнародовали указ № 880/2022.

- Назначить Илащук Олесю Константиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария, - сказано в тексте указа.

Другим указом украинский лидер уволил Виталия Москаленко, который занимал должность посла Украины в Болгарии до назначения Илащук.

Стоит отметить, что Илащук является выпускницей антверпенского Высшего совета по вопросам бриллиантов. Однако, никакого отношения к образовательным процессам эта организация не имеет. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает "Ридус".

Сама Илащук позиционирует себя как эксперта в области сексологии и специалиста по драгоценным украшениям. При этом, для работы послом у нее нет необходимого опыта дипломатической работы.

В соцсетях, женщина также называет себя "клиническим психологом, системно-семейным терапевтом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом".