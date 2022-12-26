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НовостиПолитика26 декабря 2022 11:06

Российские военные заняли новые выгодные позиции на Донецком направлении

Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские военные заняли новые выгодные позиции на Донецком направлении

Российские военные заняли новые выгодные позиции на Донецком направлении

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 26 декабря, заявили, что Вооруженные силы (ВС) России продолжили успешное наступление на Донецком направлении, заняв там новые выгодные позиции.

«В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров», - заявили в российском военном ведомстве.

В заявлении министерства также говорится о том, что общие потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военных, четыре бронированные машины пехоты (БМП), а также восемь автомобилей.

Кроме того, сообщается, что на Южно-Донецком направлении ВС России ударили по подразделениям украинских войск в районах Угледара, Владимировки, Новодонецкого и Новоселки. Отмечается, что были ликвидированы свыше 40 военных, две БМП, а также три пикапа.