Российские военные заняли новые выгодные позиции на Донецком направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 26 декабря, заявили, что Вооруженные силы (ВС) России продолжили успешное наступление на Донецком направлении, заняв там новые выгодные позиции.

«В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров», - заявили в российском военном ведомстве.

В заявлении министерства также говорится о том, что общие потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военных, четыре бронированные машины пехоты (БМП), а также восемь автомобилей.

Кроме того, сообщается, что на Южно-Донецком направлении ВС России ударили по подразделениям украинских войск в районах Угледара, Владимировки, Новодонецкого и Новоселки. Отмечается, что были ликвидированы свыше 40 военных, две БМП, а также три пикапа.