В УПЦ рассказали, что украинские силовики требовали называть обстрелы ВСУ российскими Фото: REUTERS

Украинские силовики оказывали на священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) давление, чтобы представить разрушения городов от обстрелов ВСУ якобы результатом действий российских военных. Об этом журналистам рассказал настоятель Свято-Тихвинского собора канонической УПЦ в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко.

"Да, такие были вопросы,... Приходят и говорят: "Вы должны выступить, сказать"... Мы, естественно, отказываемся от этого… Чтобы показать "варварство" российской стороны", - рассказал он в ходе пресс-конференции, прошедшей в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Андрей Павленко 18 апреля 2022 года был задержан боевиками ВСУ, его подвергли избиениям и пыткам. Священника, каксообащл его адвокат, принуждали оговаривать себя, чтобы он признался в якобы работе на разведку РФ. Суд на Украине приговорил его к 12 годам тюрьмы, позже Павленко освободили.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.