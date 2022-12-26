Аля Никулина, фото: vk.com/ermistage_theatre

Умерла Аля Никулина, актриса театра “Эрмитаж”, об этом сегодня, 26 декабря, сообщили представители учреждения культуры.

"С прискорбием сообщаем, что вчера, 25 декабря, не стало Али Федоровны Никулиной… проработавшей в "Эрмитаже" 30 лет. В конце ноября она отметила свой 85-летний юбилей", - сообщили коллеги артистки.

Как уточняется на сайте театра, до прихода в "Эрмитаж" Аля Никулина работала со многими режиссерами - Романом Виктюком, Рубеном Вартапетовым, Эдуардом Ливневым и другими. В "Эрмитаже" Никулина играла в таких постановках, как "Безразмерное Ким-танго", "Скверный анекдот", "Мотивчик" и многих других.

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