Япония заявила протест из-за рекордного пребывания кораблей КНР в районе островов Сенкаку Фото: REUTERS

Правительство Японии назвало неприемлемым заходы кораблей Китая в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую Токио считает своими территориальными водами. Такое заявление в понедельник, 26 декабря, сделал генеральный секретарь Хирокадзу Мацуно.

По его словам, во время последнего случая захода сторожевиков КНР в данные воды в период с 22 по 25 декабря этого корабли находились на данной территории рекордное количество времени. «Китайские корабли находились в территориальных водах на протяжении 72 часов и 45 минут, это самый продолжительный период за все время. Это крайне прискорбно и неприемлемо», - заявил он.

Мацуно также сообщил, что в случае заходов китайских кораблей в этот район, а также при их нахождении в прилежащей зоне Токио «заявляет протест по дипломатическим каналам», требуя покинуть данную зону.

Спор по поводу островов Сенкаку обострился в сентябре 2012 года, когда Токио объявил о выкупе этих островов у частных владельцев, которые являются японскими гражданами. После этого в Китае прошли массовые демонстрации, а корабли КНР курсируют около спорного архипелага.