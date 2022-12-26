В США раскрыли правду об “ужасающих потерях” украинской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВСУ понесли колоссальные потери, поэтому отправляют на передовую 15-летних подростков. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

"Украинская армия… понесла ужасающие потери… 35 тысяч пропали без вести, более 100 тысяч погибли… получается 150 тысяч военных. Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных граждан. Они буквально выскребают остатки", - сказал американский офицер.

Он также отметил высокий уровень подготовки российских военных.

Ранее Дуглас Макгрегор рассказал, что денежные средства, направленные Соединенными Штатами Украине в качестве помощи, в действительности оседают в Пентагоне. Он уточнил, что огромные суммы оседают у минобороны США в качестве компенсации вооруженным силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу

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