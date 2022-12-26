Воздушная тревога объявлена в Харьковской области 26 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога вновь объявлена сегодня, 26 декабря, в Харьковской области Украины, об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным карты, тревога была объявлена в 14.51 (15.51 по московскому времени).

Также ранее сообщалось, что воздушная тревога сегодня была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях, а также на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожской области.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

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