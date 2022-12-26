South China morning post: власти Китая откроют границы страны для туристов с 8 января 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Китая планируют открыть границы и отказаться от карантина с 8 января 2023 года, сообщает издание South China morning post.

Издание уточняет, что три источника в органах здравоохранения и клиниках провинции Гуандун, Фуцзянь и Цзянсу сообщили, что Национальная комиссия здравоохранения уведомила их о смягчении антиковидных правил. Это решение выступает важным этапом на пути к отказу от ограничений,действовавших последние три года, и переходу к жизни с вирусом.

Напомним, в 2020-м году коронавирус был объявлен инфекционным заболеванием категории А - в такой же степени опасным, как бубонная чума и холера. Далее были введены строгие ограничения – карантин инфицированных лиц и контактировавших с ними граждан, запрет на свободное передвижение людей.

Ранее сайт KP.RU публиковал прогнозы экспертов о том, когда закончится пандемия коронавируса. Так, по словам главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, пандемия COVID-19 должна завершиться в обозримом будущем, так как число смертей от вируса осенью 2022 года значительно уменьшилось. Он также обратился к мировому сообществу с просьбой инвестировать в вакцинацию и тестирование населения.