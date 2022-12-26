Украина повысит тарифы на транспортировку нефти по своей территории на 18,3% с 1 января 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украина с 1 января 2023 года повысит тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" через свою территорию на 18,3%, об этом сообщается на сайте российской компании "Транснефть".

С начала будущего года тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии будет увеличен на €2,1 - до €13,6 за тонну. В результате, тариф на транзит нефти через украинскую территорию вырастет на 18,3%.

Ранее сообщалось, что в Беларуси установлены новые тарифы на транспортировку нефти. Уточнялось, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли страны пересмотрело тарифы для юридических лиц на услуги по транспортировке нефти.

Также ранее глава российской компании "Транснефть" Николай Токарев рассказал телеканалу “Россия 24”, что получены заявки на прокачку нефти по трубопроводу “Дружба” от Польши и Германии на следующий год.