Глава Харьковской областной администрации сообщил о нескольких взрывах в регионе 26 декабря 2022 года

В Харькове произошли несколько взрывов 26 декабря 2022 года Фото: REUTERS

В Харькове на востоке Украины сегодня, 26 декабря, произошло несколько взрывов. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

Он также призвал жителей региона "пребывать в укрытиях"

Ранее по всей территории Украины два раза за день объявили воздушную тревогу, в частности, в Киеве.

Также ранее сообщалось, что воздушная тревога сегодня была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях, а также на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожской области.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.