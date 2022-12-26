Глава Харьковской областной администрации сообщил о нескольких взрывах в регионе 26 декабря 2022 года

В Харькове произошли несколько взрывов 26 декабря 2022 года
Фото: REUTERS
В Харькове на востоке Украины сегодня, 26 декабря, произошло несколько взрывов. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
Он также призвал жителей региона "пребывать в укрытиях"
Ранее по всей территории Украины два раза за день объявили воздушную тревогу, в частности, в Киеве.
Также ранее сообщалось, что воздушная тревога сегодня была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях, а также на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожской области.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".
Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.