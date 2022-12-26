МИД Украины призвал исключить Россию из ООН Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МИД Украины призвали исключить Россию из Организации Объединенных Наций (ООН), об этом сообщается на интернет-портале ведомства.

"Украина призывает страны - члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросах легитимности пребывания России в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить страну из ООН в целом", - подчеркивается в заявлении.

В министерстве также заявили, что российская сторона заняла место постоянного члена Совбеза ООН в "обход Устава организации". Также Киев обвинил Москву в использовании права вето в Совбезе.

Ранее сообщалось, что украинский МИД планирует поставить вопрос об исключении России из состава Совета безопасности ООН, об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба. По его словам, вопрос того, что будет с Россией после ее “поражения” в конфликте на Украине, перестает быть запретной темой для мировой дипломатии.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.