Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 декабря 2022 19:08

МИД Украины призвал исключить Россию из ООН

Об этом сообщается на сайте украинского ведомства
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
МИД Украины призвал исключить Россию из ООН

МИД Украины призвал исключить Россию из ООН

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МИД Украины призвали исключить Россию из Организации Объединенных Наций (ООН), об этом сообщается на интернет-портале ведомства.

"Украина призывает страны - члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросах легитимности пребывания России в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить страну из ООН в целом", - подчеркивается в заявлении.

В министерстве также заявили, что российская сторона заняла место постоянного члена Совбеза ООН в "обход Устава организации". Также Киев обвинил Москву в использовании права вето в Совбезе.

Ранее сообщалось, что украинский МИД планирует поставить вопрос об исключении России из состава Совета безопасности ООН, об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба. По его словам, вопрос того, что будет с Россией после ее “поражения” в конфликте на Украине, перестает быть запретной темой для мировой дипломатии.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.