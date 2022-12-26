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НовостиПолитика26 декабря 2022 19:20

Путин и другие президенты СНГ получили девять подарочных новогодних колец с поздравлениями

Кольца были подготовлены к саммиту СНГ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

К неформальной встрече лидеров СНГ было подготовлено девять колец, на них - поздравления к Новому году. Такое кольцо, в частности, получил президент России Владимир Путин, сообщает телеграм-канал Пул Первого.

Напомним, в Санкт-Петербурге сегодня, 26 декабря, проходит неформальный саммит СНГ. Главной темой мероприятия выступят вопросы укрепления сотрудничества государств в рамках СНГ.

Ранее дизайнер одежды из Екатеринбурга подарила куртку российскому лидеру Владимиру Путину. Во время встречи с главой государства предпринимательница рассказала президенту, что сшила ее в своей мастерской. Она заверила, что российские мастера смогут создавать качественную одежду.

Также ранее губернатор Белгородской области Гладков подарил президенту России Путину три шоколадки “Алешка”. Белгородские кондитеры выпустили ее в честь юного жителя села Веселая Лопань.