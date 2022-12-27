Акушер-гинеколог перечислила опасности, которые подстерегают женщину, решившую родить после 40 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

Женщина старше 40 лет, решившая стать матерью, часто ловит на себе косые взгляды, а у врачей такие пациентки считаются старородящими и попадают в особую категорию. Акушер-гинеколог Мария Милютина рассказала, чем может быть опасна такая беременность и какие популярные мифы не соответствуют действительности.

Если роды не первые, то возраст от 40 до 50 лет вполне благоприятен для вынашивания ребенка, но усиливается риск хромосомных патологий.

Если после 40 лет наступает первая беременность, то высок риск что зачатие естественным путем не наступит.

- Порядка 20% женщин уже не смогут родить ребенка в собственной яйцеклетке в возрасте 40 лет. Сегодня есть проблема наступления раннего климакса, - говорит гинеколог Пятому каналу.

Несмотря на то, что женщины сегодня выглядят моложе и больше внимания уделяют своему здоровью, климакс приходит раньше.

Наиболее опасный возврат для беременности – это 45 лет. Тогда к хромосомным патологиям могут добавиться проблемы с ЖКТ и почками у мамы. Все это затруднит вынашивание ребенка.

Так что женщинам стоит тщательного готовиться к процессу, пить витамины и быть на связи с врачом.

Ранее в Госдуме предложили официально закрепить в календаре День беременных. Такое решение может стать еще одной мерой, направленной на преодоление демографического кризиса, сообщает RT.

Некоторые женщины сталкиваются с обвисанием живота и растяжками после беременности. Пластический и реконструктивный хирург. избавиться от изменений в теле, важно следить за весом во время беременности. Не стоит допускать большого набора, так как это сказывается на качестве кожи. Кроме того, не стоит отказываться от легких физических нагрузок, сообщает "360".