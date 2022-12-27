Житель Набережных Челнов пожаловался, что дезинсекторы сами подкинули ему в дом клопов

Мужчина уверен, что клопов в дом подселили дезинсекторы

В социальных сетях среди жителей Набережных Челнов стала распространяться информация о якобы новом «бизнес плане» местных дезинсекторов. Так, мужчина, живущий в доме №3 10 комплекса городского поселка ГЭС, пожаловался на то, что они ему в подъезд подкинули клопов. По его утверждениям эти насекомые появились практически сразу и в огромном количестве.

Автор данного сообщения считает, что все это неспроста. Мол, клопов специально подселили к людям в дом, и теперь сотрудники службы дезинсекции ждут от них платный вызов, для этого в подъезде повесили соответствующее объявление с номером телефона.

Под постом об этой ситуации в комментариях жители Набережных Челнов выразили свое негодование. Они крайне возмущены подобными попытками заработать, так как от клопов могут пострадать, прежде всего, дети. По словам горожан, если это действительно сделали дезинсекторы, то у них совсем пропала совесть:

«Правоохранительным органам давно надо уже взяться за этих любителей нажиться»;

«Им работать же нужно, бабки делать. Это всегда так было».

Некоторые интернет-пользователи пошли дальше гневных комментариев и предложили сразу публиковать в социальных сетях контакты служб, которые таким ужасным способом пытаются стрясти с горожан деньги за свои услуги, сообщает Inkazan.