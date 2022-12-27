Эти блюда должны быть на новогоднем столе: и вот какие Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитики провели опрос среди россиян и узнали, какие блюда они считают обязательными для новогоднего стола.

Согласно результатам исследования, королём стола 68% респондентов назвали оливье, а на втором месте расположилось блюдо селёдка под шубой (21%). Об этом пишет RT.

Эксперты группы "АльфаСтрахование" также отметили, что неотъемлемыми атрибутами стола для празднования Нового 2023 года граждане назвали шампанское (97% посчитали его обязательным), колбасные нарезки, сырные тарелки (за их присутствие на столе высказались по 19%) и мандарины (15%).

Также участники опроса поделились, что планируют готовить жаркое из птицы (47%), а в качестве гарнира используют картофель и свежие овощи.

Всего в опросе приняли участие более 1,2 тысячи россиян в возрасте от 25 до 50 лет.

Накануне телеканал "360" сообщал о том, сколько можно хранить мясо и салаты после новогодней ночи. По словам шеф-повара Никиты Ножкина, в первую очередь необходимо съесть все овощные салаты, именно они портятся быстрее всего. Срок годности салатов с содержанием мяса составляет 18 часов, а с содержанием рыбы и морепродуктов - 12 часов.