Сколько можно пить шампанского, чтобы после не болела голова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач психиатр-нарколог Василий Шуров накануне новогодних праздников напомнил россиянам, что пить шампанское лучше всего постепенно, при этом необходимо обязательно есть.

Также эксперт посоветовал не пить до дна. Врач уточнил, что шампанское довольно быстро всасывается в желудок. В результате у человека быстро наступает опьянение, что грозит потерей контроля над собой. Об этом он рассказал РИАМО.

Печень может переработать только определенное количество спирта в час, предупредил Шуров. Именно поэтому важно не сильно налегать на спиртной напиток и ограничивать себя в объемах.

- Если говорить о функциях печени, то в пересчете на чистый спирт больше 20 г за час печень переработать не может. Если это сорокоградусная водка, то это 50 г. 50 г шампанского в час - это край. Это тот объем, который организм может перерабатывать без накопления ацетальдегида, без головной боли, - объяснил наролог.