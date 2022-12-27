Кадыров вспомнил жертв теракта возле Дома правительства в Грозном в 2002 году

Рамзан Кадыров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теракт в правительстве Чечни, произошедший 20 лет назад, разделил судьбы сотен жителей республики на "до" и "после", заявил глава региона Рамзан Кадыров.

"Прошло 20 лет со дня разделившего судьбы сотен людей на "до" и "после". 27 декабря 2002 года на территории комплекса правительственных зданий совершили чудовищный теракт, унесший жизни свыше 70 наших братьев и сестер. Этот день навсегда стал скорбной датой для народа Чечни", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Напомним, 20 лет назад террористы-смертники подорвали два грузовика со взрывчаткой недалеко от Дома правительства Чечни в Грозном, погибли свыше 70 человек, более 600 получили ранения.

Ранее Рамзан Кадыров выразил глубокие соболезнования родственникам погибших в этом теракте и заявил, что "впредь никогда и никому не позволит покушаться на мир и стабильность в Чечне”.