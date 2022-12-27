Новый троллейбус попал в ДТП в Петрозаводске

Полиция проводит проверку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Петрозаводске произошло очередное ДТП с участием нового троллейбуса. Авария случилась вечером в понедельник, 26 декабря 2022 года. На набережной Варкауса в столице Республики Карелия не смогли разъехаться общественный транспорт и легковой автомобиль. Об этом сообщает издание "КарелInform".

- 26 декабря вечером в Петрозаводске на набережной Варкауса в районе дома №17 случилась авария с участием нового троллейбуса и легкового автомобиля. Момент столкновения попал на видео, - пишет издание.

На кадрах видно, что троллейбус не спеша движется по своей полосе. Однако автомобилисту не терпится проехать вперед. Не рассчитав безопасное расстояние, водитель легковушки сталкивается с "рогатым".

- Пять секунд пропустить троллейбус - это же позор! Лучше героем ДТП светиться от счастья! Включайте мозг, - возмутился один из пользователей соцсети.

Столкновение оказалось не серьезным. Но его последствия весьма неприятными. Хоть в аварии и нет пострадавших, из-за этого на улице собралась серьезная пробка. Проверкой ДТП занимаются правоохранители.