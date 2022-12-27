Читатели Die Welt возмутились решением об отправке оружия Бундесвера режиму Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкого издания Die Welt осудили решение об отправке оружия Бундесвера режиму Владимира Зеленского после того, как издание отметило, что четверть всех экспортируемых Германией вооружений предназначается для Украины.

При этом многие комментаторы заметили, что Германия из-за этого может напрямую ввязаться в конфликт, а также, что украинская часть "экспорта" вряд ли принесет государству финансовые выгоды.

"Сколько из более чем девяти миллионов евро уже заплачено? И как быть с зелеными, которые обещали никаких поставок вооружения в районы конфликта?" - задался вопросом Zfold D.

"К сожалению, многое мы не продали, а раздали. И продолжаем раздавать наше государство", - написал Rainer G.

"Отлично, только у нас в нашей армии ничего полезного нет", - подчеркнул Walter F.

Ранее читатели Die Welt предложили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сбежать на необитаемый остров. Немцы раскритиковали президента Украины за слова об “исторической победе”.