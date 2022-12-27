Российские военные сражаются под Харьковом в окопах времен Великой Отечественной войны Фото: Дмитрий СТЕШИН

Командир одного из подразделений Западного военного округа, воюющих в Харьковской области, рассказал РИА Новости, что российские военные находятся на передовой в окопах, которые были выкопаны на купянском направлении еще в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

"Повторяем подвиг наших дедов!" - отметил командир подразделения с позывным "Князь". Он также уточнил, что большая часть окопов на этом направлении осталась с эпохи Второй мировой войны.

"Еще деды наши в них воевали. Почистили, привели в порядок… повторяем их подвиг", - рассказал военный.

Также он добавил, что эти окопы были завалены и заросли, но их восстановили.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

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