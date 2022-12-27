Российские военные ликвидировали американскую систему M777 в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили украинскую артиллерийскую систему М777 производства Соединенных Штатов в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области, сообщило сегодня, 27 декабря, Минобороны России.

"Артиллерийская система М777 уничтожена возле населенного пункта Преображенка в Запорожской области", - уточняется в сводке оборонного ведомства.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили артиллерийскую систему М777 производства США, из которой украинские военные вели обстрел жилых кварталов Донецка.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

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