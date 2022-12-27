Семья, убитая в Макеевке в ДНР, жила в эвакуации, но была убита у себя дома

В донецкой Макеевке преступники расстреляли семью из восьми человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 декабря 2022 года в Макеевке Донецкой народной республики поздно вечером преступники расстреляли в упор семью из восьми человек.

Как отмечалось, жертвами убийц стали супруги – 46-летний Сергей и 48-летняя Зинаида, а также их дети и внуки: 28-летняя Рада, 24-летняя Диана, 16-летняя Фатима, девятилетний Ваня, восьмилетняя Валя и годовалый Марк.

На месте преступления было обнаружено около 40 гильз. Как пояснил источник в местной администрации, у всех убитых прострелены головы. Изуверы не пощадили даже годовалого малыша.

Добычей массовых убийц стали два мобильных телефона, 60 тысяч рублей и автомобиль «Шкода».

Следственный комитет России возбудил уголовные дела об убийстве двух и более лиц, в том числе и малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью и угоне автомобиля.

Как отмечалось, четверых подозреваемых задержали в одной из квартир Донецка.

Источник сайта ROSTOV.KP.RU в администрации пояснил, что, по предварительным данным, с мужчинами была еще и женщина. Когда убийцы открыли стрельбу по людям, она убежала, а позже помогла следствию задержать преступников.

Близкие убитых пока не знают, когда состоится церемония прощания.

В школе, в которой учились Ваня и Валя, сказали, что «это была хорошая семья, а детки просто замечательные».

Также сообщили, что в сентябре, спасаясь от обстрелов ВСУ, семья была эвакуирована. Они прожили два месяца в Ростовской области и вернулись домой в Макеевку.

В школе с горечью отметили, что в семье были счастливы, когда вернулись на родину. И, пережив боевые действия, они были убиты в собственном доме.

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