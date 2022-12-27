Последний сигнал бедствия перед поражением: Названа истинная причина поездки Зеленского к Байдену

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Поездка украинского лидера Владимира Зеленского в США для встречи с американским президентом Джо Байденом была сигналом бедствия перед разгромом украинской армии, написал обозреватель Al Mayadeen Аммар Брахми.

"Это обычный, рядовой визит? Конечно нет… Это последний сигнал SOS перед неизбежным поражением украинских войск", - написал автор публикации.

Также Брахми напомнил, что российские военные уничтожили комплексы противовоздушной обороны ВС Украины, что грозит крупным поражением Киеву, поэтому Зеленский оперативно отправился в Вашингтон за дополнительной поддержкой.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

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