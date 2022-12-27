После смерти Александра Пономаренко жена получила от него записку

Александр Пономаренко с супругой Анной, фото предоставлено героем публикации

Супруга умершего артиста из “Кривого зеркала” Александра Пономаренко Анна рассказала журналистам, что ее муж предвидел свой уход из жизни и заранее отправил ей открытку, которая пришла уже после его смерти, об этом пишет сайт SPB.KP.RU.

“... Он предвидел свою смерть. Поэтому заказал подарок мне заранее. Уже после его смерти мне пришел от него букет с открыткой. В открытке Саша написал, что он всегда будет рядом”,- рассказала супруга покойного артиста.

Ранее телеведущий Андрей Малахов сообщил о смерти российского юмориста, звезды шоу "Кривое зеркало" Александре Пономаренко. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Артист умер от онкологии, рака желудка. Ему было 55 лет.

Также ранее сайт ROSTOV.KP.RU сообщал, что десятки человек пришли на прощание с Александром Пономаренко, которого похоронили в Ростовской области 26 декабря 2022 года. Вход в храм был усыпан траурными венками от местной администрации, друзей, в том числе и от Андрея Малахова. На последнем говорилось: «С чувством глубокой скорби». Люди же несли красные розы. Многие делились, что запомнили его веселым человеком.