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НовостиПолитика27 декабря 2022 15:00

Глава МИД Германии Бербок считает, что путь Украины в Евросоюз будет долгим и нелегким

Руководство ЕС поддержит Киев, отметила политик
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Анналена Бербок

Анналена Бербок

Фото: REUTERS

Путь Украины в Евросоюз будет длительным и нелегким, хотя руководство ЕС поддержит Киев в процессе изменения национального законодательства, заявила руководитель МИД Германии Анналена Бербок.

"Украинцы… видят будущее в Европе, в Евросоюзе. Путь туда будет еще долгим и, конечно, иногда сложным, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину… тем самым прокладывая путь к вступлению", - заявила Бербок в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

Также она добавила, что руководство Евросоюза тоже должно подготовиться, так как недостаточно просто "поднять новые флаги над зданием Совета в Брюсселе".

Ранее пользователей Twitter шокировали слова Борреля о шансах Украины на вступление в Евросоюз. Главная цель Западасостоит в том, чтобы разрушить Украину, написал один из пользователей.

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