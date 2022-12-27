Глава МИД Германии Бербок считает, что путь Украины в Евросоюз будет долгим и нелегким

Анналена Бербок Фото: REUTERS

Путь Украины в Евросоюз будет длительным и нелегким, хотя руководство ЕС поддержит Киев в процессе изменения национального законодательства, заявила руководитель МИД Германии Анналена Бербок.

"Украинцы… видят будущее в Европе, в Евросоюзе. Путь туда будет еще долгим и, конечно, иногда сложным, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину… тем самым прокладывая путь к вступлению", - заявила Бербок в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

Также она добавила, что руководство Евросоюза тоже должно подготовиться, так как недостаточно просто "поднять новые флаги над зданием Совета в Брюсселе".

Ранее пользователей Twitter шокировали слова Борреля о шансах Украины на вступление в Евросоюз. Главная цель Западасостоит в том, чтобы разрушить Украину, написал один из пользователей.

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