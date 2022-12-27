В Сирии не подтвердили выполнение рекомендаций ICAO о безопасности полетов над страной Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиавласти Сирии к настоящему времени еще не подтвердили выполнение рекомендаций ICAO о безопасности полетов над страной. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Росавиации.

"... Пока в Сирийской Арабской Республике продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за… вооруженного конфликта… До настоящего времени ответа от сирийской стороны о выполнении рекомендаций ICAO в части обеспечения мер безопасности… не поступало", - уточнили в российском ведомстве.

Также в Росавиации подчеркнули, что от Сирии необходимо получить гарантии безопасного пролета авиакомпаниями РФ сирийской территории.

Ранее сообщалось, что российский самолет Ан-26 ушел от столкновения с двумя американскими беспилотными летательными аппаратами в Сирии. Инцидент произошел в понедельник 3 октября. Об этом заявил во время брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Олег Егоров.