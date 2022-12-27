Бербок заявила, что Германия не намерена поддерживать с нынешней Россией нормальных отношений

Анналена Бербок Фото: REUTERS

Германия считает невозможным сохранять нормальные отношения с нынешней Россией. Об этом сегодня, 27 декабря, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью румынскому телеканалу Digi24.

"... С этой Россией не может быть нормальных отношений", - сказала она, добавив, что, пока будет длиться конфликт на Украине, Германия "будет постепенно ужесточать санкции в отношении РФ". "Потому что Украина защищает и свободу Европы, - подчеркнула она. - Поэтому мы будет рядом с ней (с Украиной - прим. ред.) столько, сколько потребуется, - оружием, гуманитарной и финансовой помощью".

Также Бербок считает, что путь Украины в Евросоюз будет долгим и нелегким. Руководство ЕС поддержит Киев, отметила политик.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

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